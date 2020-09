LHV võlakirju märgiti tublisti üle

LHV võlakirjadega hakatakse kauplema homme. Foto: Eiko Kink

LHV teatas, et allutatud võlakirju märgiti üle ning homme saab 35 000 võlakirjaga ka börsil kaubelda, selgub börsiteatest.

16. septembril teatas LHV Group, et kauplemisele võetakse 25 000 võlakirja. Kui neid aga üle märgitakse, siis tuleb börsile 35 000 võlakirja. Võlakirju märgiti üle, igaühe nimiväärtus on 1000 eurot, intressimäär on 6 protsenti.