Spekuleerimise kuu, mis vääris riski

Tesla oli investor Toomase jaoks risk, mis vääris võtmist. Foto: Reuters/Scanpix

Oma septembri tulemusi vaadates ma rõõmustada ülemäära palju just ei saa, samas pean nentima, et üks minu septembris tehtud investeeringutest – Tesla – on end sellegipoolest magusasti ära tasunud.

Kõigepealt numbritest. Kui kuu varem sain rõõmustada oma ajaloo paremuselt kolmanda kuu üle, siis nüüd on pilt palju kurvem – septembris kaotasin oma varadest 17 952 eurot ehk 4,79 protsenti.