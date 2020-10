Kuidas aktsiaportfelli tootlust võimsalt suurendada

Kristi Saare soovitab kasutada võimendust kuni 20% portfellist: "Saan rahulikult magada sellise võimendusega." Foto: Liis Treimann

Võimenduslaen võib olla vastutustundlikul kasutamisel turvaline viis oma investeeringute tootlust oluliselt suurendada, kui investor teab, milliseid varasid osta ning kui suur võib olla laenu osakaal portfellis, rääkis ettevõtja ja investor Kristi Saare aktsiakoolitusel.

"Olen selle tsitaadi fänn, mis ütleb, et turul oldud aeg on olulisem kui turu täpne ajastamine. Võimendus lubab kiiremini turule siseneda ja teha tehinguid varem, kui see muidu võimalik oleks, arvestades vajadust raha koguda," ütles Saare ja lisas hoiatuse, et kui oma raha eest investeerides võib investori portfell kukkuda maksimaalselt 100%, siis läbimõtlematu võimenduse kasutamisega on võimalik langeda veelgi suuremasse miinusesse.