Coop Pank jätkas laenu- ja hoiuste portfelli kasvatamist

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink. Foto: Liis Treimann

Hoolimata äri- ja eraklientide ettevaatlikusest on Coop Pank jätkanud nii hoiuste- kui ka laenuportfelli kasvatamist, mistõttu püsib Eesti üks noorimaid pankasid endale seatud eesmärkide kursil.

Kuigi koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangud majandustegevusele on leevenenud, on ettevõtted ja eraisikud Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul tuleviku osas ebakindlad. "Ettevõtted on uute investeeringute tegemisel ettevaatlikud ning eraisikud lükkavad edasi suuremate kestvuskaupade ostuotsuseid," kirjeldas Rink.