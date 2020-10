Investorid ei jäänud Heinekeni tulemustega rahule

Õlletootja Heinekeni kolmanda kvartali müügitulemused olid oodatust paremad, üllatuse valmistas õllemüügi kasv Ameerikas. Samas ei jäänud investorid tulemustega rahule, vahendab Reuters.

Maailma suuruselt teine õlletootja ütles, et neljas kvartal tuleb volatiilne, sest mitmed riigid on kehtestanud Euroopas uusi piiranguid. Suletud on nii baare kui restorane. Aasias on uued piirangud kehtima pannnud Malaisia, Myanmar ja Sri Lanka.