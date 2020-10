Keskpank kavatseb detsembris uut turuturgutust

EKP president Christine Lagarde. Foto: Berndt Hartung / ECB

Euroopa Keskpank (EKP) andis täna mõista, et võib asuda aasta lõpus turge turgutama senisest suurema võlakirjade ostuprogrammiga. Selle põhjus on soov stabiliseerida uutest koroonapandeemiast tingitud piirangutest ja karantiinidest ohustatud euroala majandust.

Seni on EKP hoidnud oma programmi lae 1,35 triljoni euro juures, kinnitades, et see kestab vähemalt järgmise aasta juunini või kauemgi, kuni pandeemia kriitiline faas läbi saab.