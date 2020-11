JPMorgan: aeg on tehnoloogiasektorist kasumeid võtta

JPMorgani soovitus tehnoloogiaaktsiatele on neutraalne. Foto: Reuters/Scanpix

JPMorgani panga analüütikud usuvad, et nüüd on aeg tehnoloogiasektorist, mis on viimased neli aastat olnud parim sektor, kasumeid võtta, vahendab MarketWatch.

“Me usume jätkuvalt, et tehnoloogiasektori fundamentaalnäitajad on toetavad. Bilansid on tugevad, toimuvad aktsiate tagasiostud ning keskkond on soodne. Aga sektoril ei pruugi enam teistest aktsiatest paremini minna,” ütlesid analüütikud eesotsas Mislav Matejkaga. Kui varem soovitasid nad tehnoloogiasektorit osta, siis nüüd on antud sellele neutraalne hinnang.