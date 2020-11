Enam lihtsamaks minna ei saa: LHV fondijuht avaldas aktsiasoovitused

Stora Enso on üks nendest ettevõtetest, kuhu LHV fondijuht Mikk Taras investeerida soovitab. Foto: Ints Kalnins

LHV fondijuht Mikk Taras avaldas rea Skandinaavia aktsiaid, millesse tasuks raha panna.

Taras soovitab vaadata Põhjamaade turgu laiendatud koduturuna. Skandinaaviamaade firmade kasuks räägib tema sõnul näiteks see, et Põhjala börsidelt leiab palju pika ajalooga hästi juhitud firmasid, millel on tugevates tööstusharudes liidripositsioon. Samuti iseloomustab neid ettevõtteid läbipaistev tulemuste raporteerimine ja investorsuhtlus.