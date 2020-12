Ajalooline kuu tõi portfelli üle 25 000 euro

Erakordsel kuul said võrdlusindeksid minust võitu. Foto: Anti Veermaa

November on kuu, mis läheb ajalooraamatutesse. See on kuu, mil sai selgeks järgmine USA president, efektiivne vaktsiin tekitas seni pimeda tunneli lõppu valguskiire ning aktsiaturud hinnastasid end ümber koroonajärgse maailma järgi, tuues sellega kaasa ajaloo ühe parima novembri.

Minu portfell kerkis novembris 25 664,76 eurot ehk 7,21% ning oli kuu lõpus 381 461,64 eurot. Kuigi tõus on tubli, pean alla vanduma pea kõigile võrdlusindeksitele. Tallinna börsiindeks on kerkinud ligi 10%, S&P 500 on eurodes tõusnud üle 11% ja Dow Jonesi tööstuskeskmine pea 13% ning üleeuroopaline Stoxx 600 on kerkinud pea 15%. Isegi kogu maailma aktsiaid hõlmav MSCI ACWI indeks on kuuga tõusnud üle 13%.