Foorumis jagatakse aktsiavihjeid, mis kerivad hinda üles

Aktsiatega kauplemine on kogunud populaarsust tänu foorumitele ja sotsiaalmeediale, mis tekitavad karjamentaliteeti aktsiate ostmisel. Foto: AFP/Scanpix

Sotsiaalmeedia platvormidel jagavad investorid aktsiasoovitusi, mis tõukavad aktsiahinnad rekordtasemetele ning kasvatavad populaarsust, vahendab The Wall Street Journal.

Viirusepandeemia algusest on tekkinud jaeinvestorite investeerimise buum ning kasvanud on ka veebipõhised kogukonnad, kus kogunetakse, et jagada investeerimisvihjeid. Populaarsemad platvormid on Reddit, TikTok, Instagram, Twitter ja Facebook. Peamiselt antakse kuumi aktsiasoovitusi, kuid jagatakse ka oma võite ja kaotusi börsidel. Redditi populaarne foorum WallStreetbets on kasvatanud eelmisel aastal oma tellijate arvu üle kahe korra. Lisaks on väikeinvestorile muutunud lihtsamaks ja kättesaadavamaks kauplemine erinevatel platvormidel.