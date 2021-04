Investeerimisguru: USA keskpank on aktsiaturu katki teinud

Börsil olevad hinnad ei peegelda investori sõnul enam reaalsust. Foto: AFP/Scanpix

Investeerimisfondi Baupost Groupi asutaja Seth Klarmani sõnul on keskpankade rahapoliitika börside toimemehhanisme muutnud ning ta võrdles investoreid aeglasel tulel keedetavate konnadega, kes ohust aru ei saa, vahendab Financial Times.

Klarman ütles klientidele saadetud kirjas, et keskpankade poliitika ja valitsuste stiimulmeetmed on veennud investoreid, et risk on turgudelt lihtsalt kadunud.