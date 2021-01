Apple paneb isejuhtivat autot jahtiva Hyundai muretsema

Hyundai juhtivad töötajad näevad ohukohti uue koostöö kontekstis. Pilt on illustreeriv. Foto: Igor Soban, PA Images / Scanpix

Lõuna-Korea autotootja Hyundai juhtivad isikud näevad võimalikus koostöös tehnoloogiahiiu Apple'iga mitut riski, kuid esindajad teemat ei kommenteeri, vahendab Reuters.

Aasta alguses teatas Hyundai võimalikust koostööst Apple'iga, et ehitada isejuhtiv auto. Hyundai juhtkond on aga eriarvamustel võimaliku koostöö suhtes, kuna leiavad, et nendest võib saada tavaline lepinguline tootja USA tehnoloogiahiiule. Hyundail on peamine mure, et nende püüded ehitada premium-klassi brändi võivad luhtuda.