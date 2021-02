Mastercard hakkab oma võrgus krüptokandeid lubama

Mastercard astub sammu krüptovaluutade laiema kasutuselevõtu suunas. Foto: Reuters/Scanpix

USA ettevõte Mastercard lubab peatselt oma võrgus krüptovaluutade kandeid tegema hakata, vahendab Bloomberg.

“Mis iganes on su arvamus krüptovaluutadest – alates fanaatikust kuni täieliku skeptikuni – siis fakt on see, et digitaalvarad muutuvad aina tähtsamaks maksete maailma osaks,” seisab Mastercardi blogis.