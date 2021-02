Citi: USA turgudel võib oodata 10–20protsendist korrektsiooni

Citi panga strateegi Tobias Levkovichi sõnul on 10protsendiline korrektsioon USA aktsiaturgudel praegu tõenäoline ning hinnatasemed on kerkinud väga kõrgele, vahendab Bloomberg.

“Meie praegune hoiatus peegeldab mitmeid faktoreid. Nendeks on pulbitsev rahulolu, kõrged hinnatasemed ning börsifirmade tulemuste halvenemine,” ütles panga peastrateeg teisipäeval. “Me näeme, et kasvuruum on piiratud, ning pigem on praegu realistlik võtta aktsiate suhtes neutraalne hinnang.”