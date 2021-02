Swedbanki internetipangas on investorite tegevus häiritud

Swedbank võtab omaks, et viitajaga info kuvamist aktsiakorralduste kohta on esinenud. Foto: Reuters/Scanpix

Swedbanki internetipangas esineb praegu häireid, kus aktsiakorralduste kohta kuvatakse info viitajaga, teatas pank.

Äripäeva lugejad on börsitoimetusele kirjutanud, et Swedbanki kaudu investeerimisel esineb tõsiseid tõrkeid. Osa inimeste sõnul ei uuenda Swedbank kogu kauplemispäeva jooksul kordagi USA aktsiate hindu. Samuti toodi välja, et sisestada on võimalik vaid limiithinnaga ordereid ning võib juhtuda, et ka need orderid jäävad vaatamata õigele hinnale täitmata.