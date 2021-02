Bitcoin kukub koos teiste riskivaradega

Bitcoini hind on viimase päeva jooksul langenud ligi 7 protsenti, viimase kahe nädala madalaimale tasemele. Riigivõlakirjade tootluse tõus on tekitanud riskantsemate varade müügilaine, vahendab Reuters.

Maailma suurima krüptovaluuta väärtus langes päeva kestel 44 451 dollarini. Praeguseks on suur osa sellest kaotusest tasa tehtud ning krüptoraha on 24 tunniga kukkunud 6,6 protsenti, 47 230 dollarini. Sellel nädalal on bitcoin odavnenud 20 protsenti, mis on suurim nädalane langus alates eelmise aasta märtsist.