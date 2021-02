Boris Johnson pani jalgpalliklubi aktsia rõkkama

Manchester United. Foto: Reuters/Scanpix

Jalgpalliklubi Manchester Unitedi aktsia tõusis viimase aasta kõrgeima tasemeni, sest loodetakse, et meeskond mängib peagi jälle pealtvaatajate ees, vahendab Bloomberg.

New Yorgi börsil kaubeldavate aktsiate hind tõusis pea 7 protsendi võrra. Tegemist on kuuenda järjestikuse tõusupäevaga. Nimelt teatas sellel nädalal Suurbritannia peaminister Boris Johnson, et valitsus võib juba 17. maist alates lasta suurematele staadionitele kuni 10 000 pealtvaatajat. 21. juuniks võidakse loobuda juba kõigist piirangutest.