Analüütik: bitcoin on keskkonnale kahjulik, hoidke eemale

Bitcoini kaevandamine on väga energiamahukas. Foto: Reuters/Scanpix

Bitcoin odavnes eelmisel nädalal viimase aasta kiireimas tempos. Üks analüüsifirma usub, et krüptovaluuta tulevik on tume, sest sellega on seotud keskkondlikud probleemid. Samuti hakatakse sektorit rohkem reguleerima, vahendab Bloomberg.

Bitcoini kaevandamiseks kulub tohutult energiat ning see võib tähendada, et valitsused loovad krüptorahale takistusi. See omakorda tähendab, et bitcoin kaotab aja jooksul “enamiku oma väärtusest,” ütles analüüsifirma BCA Research.