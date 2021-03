Miks on Swedbankis investorite tegevus häiritud?

Swedbanki internetipangas on viimase nädala jooksul esinenud häired, kus aktsiakorralduste kohta kuvatakse info viitajaga. Pank võttis omaks, et eelmise nädala teisipäeval esines tehniline probleem, mille tõttu oli välisaktsiatega tehingute tegemine mõnda aega peatatud, ja et ka infot on kuvatud hilinemisega.

“Märkimisväärselt kasvanud kliendiaktiivsus on kaasa toonud mõningase viiteaja kiirematel päevadel tehinguinfo kuvamisega,” ütles Swedbank Marketsi finantsturgude valdkonnajuht Andres Suimets. “Teisipäeval esines tehniline probleem.”