Euroopa aktsiaturud tõusevad kolmandat päeva järjest

Frankfurdi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Lootus, et regiooni majandus taastub kiiresti, pani Euroopa aktsiaturud kolmandat päeva järjest tõusma. Saksamaa otsib võimalusi koroonaviiruse piirangute leevendamiseks ja investorid ootavad Suurbritannia majanduse stimuleerimispaketti, vahendab Reuters.

Üleeuroopaline aktsiaindeks Stoxx 600 on täna tõusnud 0,7 protsenti. Saksamaa DAX indeks on lisanud 0,9 protsenti, Prantsusmaa CAC 40 on kerkinud 0,8 protsenti ja Suurbritannia FTSE 100 lisas 1 protsendi.