General Electricu aktsia tõusis kolme aasta tippu

General Electricu tootmine. Foto: Reuters/Scanpix

General Electricu aktsiad tõusid ligi kolme aasta kõrgeima tasemeni, sest UBSi analüütik Markus Mittermaier ütles, et intressimäärade tõus ning Ühendriikide stimuleerimispakett võiksid ettevõttele hästi mõjuda, vahendab MarketWatch

Mittermaier tõstis General Electricu aktsia hinnasihti 14 dollarilt 15 dollarini. Samal ajal andis ta aktsiale uuesti ostusoovituse. Uus hinnasiht tähendab, et Mittermaier on 21 aktsiat katva analüütiku seas üks optimistlikumaid. Ainuke, kes on seadnud ettevõttele suurema hinnasihi, on Global Equities Research (21 dollarit).