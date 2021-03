Goldman Sachs: toorainehinnad hakkavad tõusma

Toorainete hinnad tunduvad edaspidi liikuvat väga konkreetses suunas, ütlesid Goldman Sachsi analüütikud klientidele saadetud kirjas, vahendab MarketWatch.

Analüütikud eesotsas Jeffrey Currie’ga ütlesid, et alanud on uus pulliturg, kus iga turg peale tsingi ja kakao on struktuurses defitsiidis.