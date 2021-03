Euroopa turud sattusid täna tugeva surve alla

Frankfurdi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Kolm päeva kestnud tõus on Euroopa aktsiaturgudel lõppenud, sest USA riigivõlakirjade tootlused on uuesti tõusma hakanud ning see vähendas investorite riskijanu, vahendab Reuters.

Üle-euroopaline aktsiaindeks Stoxx 600 on täna odavnenud 1 protsendi võrra, 409,4 punktini. Saksamaa DAX indeks on kukkunud 0,7 protsenti ja Prantsusmaa CAC 40 on kaotanud 0,5 protsenti.