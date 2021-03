Kolme nädalaga on tehnoloogiasektori väärtusest haihtunud 1,6 triljonit

Üks viimase aja suurimaid kaotajaid on ka olnud Apple, kes on 25. jaanuari tipust langenud 15%, viimase kuu jooksul 11,3%. Sellega jääb ta näiteks siiski alla siiski sellistele ettevõtetele nagu Tesla (aasta alguse tipust 32% langust) ning DocuSign (kahe nädalaga 23% langus). Foto: Andras Kralla

Nasdaq 100 indeksil on viimased nädalad olnud üsna inetud: 12. veebruari tipust on indeks langenud 8,25%. Teisisõnu on viimaste nädalatega kahanenud tehnoloogiafirmade väärtus kokku 1,6 triljoni dollari võrra, kirjutab Bloomberg.

Eile toimus siiski mõnevõrra taastumine, kui indeks tõusis 1,6%, kuid nädala lõikes siiski langes indeks 1,9%. Nasdaq 100 on langenud kolm nädalat järjest, mis on pikim langustrend alates septembrist. Aasta lõikes on indeks koroonakriisist hoolimata siiski tõusnud pea poole võrra, 48,5%.