Šiauliai pank tegi dividendi-ettepaneku

Eelmise aasta eest plaanib pank välja maksta 7,67% kasumist.

Leedu pank plaanib dividendiks maksta 3,3 miljonit eurot, ehk aktsia kohta teeb see 0,0055 eurot. Pank on oma dividendipoliitikas välja toonud, et eelneva aasta kasumist makstakse 25% dividendiks, kui pangal on tagatud piisav kapital ja likviidsus. Siiski peab Šiauliai pank lähtuma Euroopa Keskpanga nõuetest, mille kohaselt saab välja maksta vaid 7,67% kasumist.