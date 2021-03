Warren Buffett liitus eksklusiivse klubiga

Warren Buffett on kuues inimene, kelle vara väärtus on ületanud 100 miljardi piiri. Foto: Reuters/Scanpix

Kolmapäeval kasvas Warren Buffetti vara väärtus üle 100 miljardi dollari, mis teeb temast kuuenda inimese selles klubis.

100 miljardi dollari piiri on varem ületanud viis inimest, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Bernard Arnault ja Mark Zuckerberg. Kuuest liikmest viis on USA päritoluga ettevõtjad ning Bernard Arnault on Prantsusmaalt pärit moeettevõtja.