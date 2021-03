Google'i ja Euroopa Liidu vaheline võitlus jätkub

Euroopa Liit plaanib Google'i reklaamiäri suurt uurimist. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa Liidu konkurentsivolinik Margrethe Vestager ütles, et Google seisab oma reklaamiäris silmitsi "väga suure uurimisega", ja lisas, et see on uus rinne aastakümnepikkuses monopolidevastases lahingus, vahendab Bloomberg.

Reedel toimunud veebiüritusel ütles volinik, et tehnoloogia on meie jaoks esmatähtis, sest viimase aasta jooksul toimunu on muutnud paljusid harjumusi ja inimesed kasutavad palju rohkem tehnoloogiat ja internetti.