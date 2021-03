Algas Coopi võlakirjade märkimine

Coop Panga juht Margus Rink. Foto: Andras Kralla

Investorid saavad alates tänasest märkida Coop Panga allutatud võlakirju, mille intressimäär on 5,5 protsenti, teatas pank börsiteate vahendusel.

Võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises riigis. “Võlakirjaprogrammi eesmärk on Coop Panga edasise kasvustrateegia rahastamine. Coop Pank on viimasel neljal aastal kasvatanud tegevusmahtu umbes 40 protsenti aastas ja meie jalajälg on Eesti majanduses järjest märgatavam,” ütles panga juhatuse esimees Margus Rink.