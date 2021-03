Rink: Coopi aktsia langus on ootuspärane

Coop Panga juht Margus Rink. Foto: Liis Treimann

Coop Panga juht Margus Rink ütles Coop Panga aktsia hinna langust kommenteerides, et korrektsioon on pärast sellist aktsia kiiret tõusu ootuspärane.

“Meie aktsia on viimastel kuudel tublisti tõusnud ja teatud korrektsioon on sellisel juhul ootuspärane,” selgitas Rink. “Täpsemaid hinnaprognoose ei saa ma tegevjuhina kommenteerida, see on analüütikute roll.”