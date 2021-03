Kuidas on kriisist taastunud III samba fondid?

Kolmanda samba fondide maht on aastaga enam kui kahekordistunud. Foto: Reuters/Scanpix

Turgude koroonaviiruse põhjadest on möödas umbes aasta. Kuidas on läinud kriisist taastumisel III pensionisamba fondidel?

III samba pensionifondide seas on viimase aasta jooksul olnud sarnaselt II sambale parimate hulgas indeksfondid. Tootluselt parim on olnud LHV Pensionifond Indeks Pluss, mis on tõusnud viimase aastaga 49,2 protsenti.