Powell: inflatsioon ei lähe käest ära

Föderaalreservi juht Jerome Powell. Foto: Reuters/Scanpix

Föderaalreservi juht Jerome Powell ütles, et hinnad hakkavad see aasta tõusma, sest pandeemia taandub ning ameeriklased saavad uuesti kulutama hakata. Samas arvab ta, et järsku inflatsiooni kiirenemist ei tule ning turgud tunnevad selle üle muret asjata, vahendab Bloomberg.

“Me arvame, et inflatsioon peaks selle aasta jooksul tõusma,” ütles Powell USA Esindajatekoja Finantsteenuste Komiteele teisipäeval. Tema sõnul on suur osa nõudlusest kuhjunud ning pakkumise tarneahelates on mitmeid pudelikaelu. Samuti on võrdlusbaas, ehk eelmine aasta, väga madalal tasemel. “Meie arvates ei saa olema inflatsioon väga suur ega ka väga pikaajaline.”