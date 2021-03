Suezi kanali sulgenud konteinerlaev tõstis järsult nafta hinda

Suezi kanali blokeerinud konteinerlaev. Foto: Reuters/Scanpix

Naftahinnad, mis langesid eile enam kui 6 protsenti, on täna samavõrra kallinenud, sest suur konteinerlaev jäi Suezi kanalisse kinni. Kardetakse, et see võib hakata mõjutama ka naftalaevu, vahendab Reuters.

Naftahinnad said tuge ka USA naftavarude andmetest, mis viitasid sellele, et rafineerimistehaste aktiivsus kasvab. Veebruaris Texast tabanud külmalaine häiris rafineerimistehaste tööd märgatavalt.