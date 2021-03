USA börsid võtsid suuna alla

Käesoleva nädala lõpus kavatseb USA president Joe Biden avalikustada täiendava stiimuliprogrammi, millest saavad abi infrastruktuuriprojektid. Foto: AFP / Scanpix

Aasia börsid tõusid uue nädala alguses, pärast reedest Wall Streeti rekordilist sulgemist, kuid USA aktsiafutuurid on täna võtnud suuna alla.

USA aktsiafutuuride languse taga on paljastus, et investeerimisfirma Archegos Capital Management LLC on pannud müüki 20 miljardi dollari eest Hiina tehnoloogiahiiglaste aktsiaid.