USA riigivõlakirjade tootluse kasv jätkub

Investorid ootavad kiiret USA majanduskasvu ning riigivõlakirjade tõus jätkub. Sellega kaasnev dollari kallinemine survestab aga toorainehindu, vahendab Bloomberg.

USA 10aastaste riigivõlakirjade tootlus tõusis täna 1,77 protsendini, mis on kõrgeim tase alates 2020. aasta jaanuarist. Ühendriikide presidendi Joe Bideni plaan vaktsineerimist kiirendada ning USA infrastruktuuri uuesti üles ehitada on optimismi majanduskasvu osas veelgi suurendanud. See on pannud ka dollari tugevnema.