USA dollaril kolme aasta parim kvartal

USA dollarid. Foto: Reuters/Scanpix

USA dollari kurss tõusis jeeni viimase aasta kõrgeima tasemeni, teiste valuutade suhtes saavutas dollar mitme kuu tippe. Investorid panustavad sellele, et USA majanduse stimuleerimine ning vaktsineerimine aitavad Ühendriikide majandusel kiiresti taastuda.

Dollariindeks (DXY) on esimeses kvartalis tõusnud 3,4 protsenti, mis on kiireim kasv alates 2018. aasta teisest kvartalist. Märts on dollari jaoks olnud parim alates 2019. aasta juulist.