Börsid liiguvad USA abipaketi tuules

Euroopa turud otsivad täna veel suunda. Foto: Reuters/Scanpix

Aasia turud on täna suuremalt jaolt plussis. Euroopa börsid ei ole veel kindlat suunda võtnud ning USA turul näitab tõusu vaid tehnoloogiasektor. Turge liigutavad võlakirjade müük ning USA uue abipaketi ootus.

Jaapani börsiindeks Nikkei 225 on kerkinud 0,7 protsenti, Hongkongi Hang Seng on 0,9 protsendiga plussis ja Shanghai aktsiaindeks on tõusnud 0,3 protsenti.