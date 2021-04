Börsidel terendab tõusupäev

Tänaseks ennustavad futuurid Euroopa börsidele tõusupäeva. Foto: STAFF

Aasia turud on täna plussis ja ka Euroopa ning USA börsidele ennustavad futuurid tänaseks kerget tõusu. Turge liigutab USA optimistlik tööturustatistika.

Jaapani börsiindeks Nikkei 225 on kerkinud 0,8 protsenti ja Asia Dow on 0,1 protsendiga plussis. Hang Sengi ja Shanghai turud on täna suletud, kuna Hiinas on rahvuspüha.