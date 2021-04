Krüptorahade turuväärtus ületas 2 triljoni dollari piiri

Krüptorahade turuväärtus ületas esmaspäeval 2 triljoni dollari piiri, selgub CoinGecko ja Blockfolio andmetest. Viimaste kuude hinnatõus on juurde meelitanud nii jaeinvestoreid kui ka institutsionaalseid investoreid, vahendab Reuters.

Eile jõudis krüptovaluutade turuväärtus 2,02 triljoni dollarini, millele aitas peamiselt kaasa ethereumi reedene tõus 2144,99 dollarini, mis on ka uus rekord. Praeguse seisuga on ethereumi turuväärtus 240,3 miljardit dollarit, millega on see bitcoini järel teisel kohal.