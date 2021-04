Microsoft plaanib järjekordset megatehingut

Microsoft soovib osta tehisintellekti ja kõnetehnoloogia ettevõtet Nuance Communications, küllalt kaugele jõudnud kõnelustel on hinnaks pakutud 16 miljardit dollarit, ütles üks asjaga kursis olev inimene Reutersile.

Microsofti pakutud hind tähendaks, et ühe aktsia eest makstakse 56 dollarit. Praegu kaupleb ettevõtte aktsia New Yorgis 45,6 dollari juures. Arvatakse, et ostuotsusest võidakse teada anda juba täna. Bloomberg aga kirjutas, et kõnelused alles veel käivad ning midagi kindlat pole veel kokku lepitud.