Euroopa aktsiaturud kauplevad rekordite lähedal

Frankfurdi börsi ees olev pull sümboliseerib aktsiaturgude tõusu. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud on kaubelnud täna rekordtasemete lähedal, sest globaalne majandus on taastumas. Investorid ootavad pikisilmi ka USA inflatsiooniandmeid, vahendab Reuters.

Üleeuroopaline aktsiaindeks Stoxx 600 on täna tõusnud 0,2 protsenti, 435,9 punktini. Saksamaa aktsiaindeks on tõusnud 0,3 protsenti ja Prantsusmaa oma 0,4 protsenti. Euroopa turgudel aitasid tõusta ka see, et Hiina import kasvas märtsis viimase nelja aasta kiireimas tempos.