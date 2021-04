Bolti konkurendi tellimuste arv kahekordistus

Boltiga konkureeriv Deliveroo suutis esimeses kvartalis oma kliendibaasi kasvatada. Foto: Reuters/Scanpix

Toidu kohaletoimetamise firma Deliveroo teatas, et nende tellimuste arv on esimeses kvartalis kahekordistunud. See on Deliveroolt esimene uudis majandustegevusest pärast eelmise kuu IPOt, mis kukkus Londonis suuresti läbi, vahendab Reuters.

Deliveroo tellimuste arv suurenes aastatagusega võrreldes 114 protsenti, 71 miljonini. Tehingute väärtus paisus 130 protsenti, 2,27 miljardi dollarini.