Föderaalreservi kuberner:majandus on valmis õitsema

Föderaalreservi hoone Washingtonis. Foto: Reuters/Scanpix

Föderaalreservi kuberner Christopher Waller ütles reedel, et mida rohkem inimesi vaktsineeritakse, seda vabamaks muutuvad tarbijad ka majandustegevuses ja see on veski USA majandusele, vahendab Reuters.

Waller ütles CNBC-le, et loodab, et USA majandus kasvab sel aastal 6,5 protsenti, inflatsioon tõuseb umbes 2,5 protsenti ja töötuse määr langeb aasta lõpuks umbes 5 protsendini. Tema hinnangul on majandus valmis õitsema.