Internetimeem vormib uusi krüptomiljonäre

Dogecoin sündis algselt meemist ehk naljana mõeldud kujundist. Foto: Reuters/Scanpix

Internetimeem Doge, mis sai alguse naljast, on krüptoturul kasvanud omaette fenomeniks, mille turuväärtus on ületanud 50 miljardi dollari piiri, kirjutab MarketWatch.

Krüptovaluuta dogecoin on viimase nädala ajaga kallinenud enam kui 400 protsenti, vahepeal ületas hind 0,43 dollari taseme. Täna on dogecoin kallinenud 16 protsenti. See tõestab, et krüptovaluuta, mille üle nalja visati, pole enam naljaasi. Mõned aastad tagasi krüptoraha ostnud investorid on saanud miljonärideks.