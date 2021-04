IBM suutis käibelanguse lõpuks peatada

IBM lõpetas neli kvartalit kestnud käibe languse. Foto: Reuters/Scanpix

International Business Machinesi kvartalitulemused olid oodatust paremad ning ettevõte suutis käibe languse peatada, mis pani aktsia kallinema, vahendab MarketWatch.

IBMi aktsia tõusis kohe pärast tulemuste teatamist eile New Yorgi börsi järelturul 5 protsenti. Ettevõtte finantsjuht James Kavanaugh ütles, et IBM naaseb juba teises kvartalis pandeemiaeelse kasvutemponi. “Muide, meie täitmata tellimused saavad täidetud järgmise 90 päeva jooksul ning see näitab praegust kasvutempot,” lisas ta.