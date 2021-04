Aasia turud liiguvad erisuunaliselt

Aasia turul on Hiina ja Hongkongi indeks päeva jooksul miinusesse pööranud. Foto: AP/Scanpix

Aasia turud liiguvad täna erisuunaliselt. Euroopa ja USA börsidele veel tänaseks suuri liikumisi ei ennustata. Investoreid on julgustanud tugev tootmisettevõtete tõus ning sel nädalal oodatakse mitme USA suurettevõtte kvartalitulemusi.

MSCI Aasia-Okeaania indeks on täna kallinenud 0,6 protsenti ja ületanud 700 punkti piiri, mis on kõrgeim tase alates märtsi keskpaigast. Hiina Shanghai indeks oli veel päeva esimeses pooles plussis, kuid on nüüdseks 0,3 protsendiga miinusesse langenud. Jaapani Nikkei 225 on tõusnud 0,4 protsenti ning Lõuna-Korea KOSPI indeks on kallinenud 0,7 protsenti. Hongkongi turg on sarnaselt Hiinaga pärast päevast tõusu 0,2 protsendiga miinusesse pööranud.