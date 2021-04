Aasia turud on kergelt languses

Kõige rohkem on langenud Jaapani börs. Foto: AP/Scanpix

Aasia turud on täna veidi langenud. USA turgudele ennustatakse tänaseks kerget tõusupäeva, kuid Euroopa futuurid liiguvad nulli lähedal.

Hiina Shanghai indeks ja Lõuna-Korea KOSPI indeksid liiguvad nulli lähedal. Jaapani Nikkei 225 on langenud 0,5 protsenti ning ka Asia Dow on 0,4 protsendiga punases. Hongkongi turg on 0,1 protsendiga miinuses.