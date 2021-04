Näpunäited, mis aitavad leida head aktsiat

Loo lõpust leiab ka Balti börsiaktsiate analüüsi ja saab näiteks teada, millised suhtarvud iseloomustavad ehitusturul tegutsevat Nordeconi. Foto: Liis Treimann

Aktsiate turuhinna analüüsimisel ja investeerimisotsuste langetamisel kasutatakse aktsiate väärtussuhtarve, mille saamiseks suhestatakse aktsia turuhind ettevõtte kasumi, omakapitali, raamatupidamisliku väärtusega jne. Kuidas neid väärtussuhtarve analüüsida?

Ettevõtete väärtuse hindamise guru, New Yorgi ülikooli Sterni ärikooli professor Aswath Damodaran on rõhutanud, et ühegi vara eest ei tohi maksta enam, kui see väärt on. Suht­arvude võrdlusmeetodi kasutamisel lähtutakse eeldusest, et sarnastel varadel peaks olema sarnane hind.