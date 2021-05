Valuutakauplejad müüvad dollarit

USA dollar. Foto: Reuters/Scanpix

Dollari kurss langes täna kahe ja poole kuu madalaima tasemeni, sest nõrk USA tööturu raport pani kauplejaid valuutat müüma. See pani teiste suuremate valuutade kursid aga tõusma, vahendab Reuters.

Dollariindeks (DXY), mis mõõdab dollari käekäiku kuue suurima valuuta suhtes, on täna langenud 90,05 punktini – viimati kauples indeks nii madalal veebruari lõpus. USA 5 ja 10aastaste riigivõlakirjade tootlus on samuti langenud, mis peegeldab ootusi, et Föderaalreserv jätkab lõdva rahapoliitikaga veel vähemalt mitu aastat.