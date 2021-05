Aasia aktsiad langesid seitsme nädala põhja

Aasia aktsiaturgude langust juhtis Jaapan. Pildil Nikkei indeksi väärtus. Foto: Reuters/Scanpix

Aasia aktsiaturud langesid täna seitsme nädala põhja, sest USA inflatsioon kiirenes järsult, vahendab Reuters.

“Kõrgem inflatsioon on kindlasti aktsiate jaoks negatiivne, arvestades seda, kuidas tõenäoliselt intressimäärasid vastukaaluks muudetakse,” ütles Deutsche Banki strateeg Alan Ruskin. “Kui SKP kasv on rohkem nominaalne, mida juhib kõrgem inflatsioon, eriti palkade inflatsioon, siis võivad ka kasumimarginaalid sattuda surve alla. See tekitab ebakindlama keskkonna, mis ei toeta aktsiaid niivõrd palju.”