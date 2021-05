Bitcoin kukkus alla 40 000 dollari taseme

Bitcoini hinnad on viimase nädala jooksul kiiresti kukkunud. Foto: Reuters/Scanpix

Bitcoini hind langes täna 40 000 dollari tasemest madalamale, sest ilmusid uudised, et Hiina on krüptovaluutadega tehtavate ülekannete osas piiranguid veelgi karmistanud, vahendab Reuters.

Bitcoini, mis on maailma suurim ja tuntuim krüptoraha, on 24 tunni jooksul odavnenud kokku 13,2 protsenti, 39 410 dollarini. Ühtlasi kukkus bitcoin madalamale tähtsast tehnilisest näitajast – 200 päeva libisevast keskmisest. See viitab trendi pöördumisele ja suurendab edasise languse tõenäosust.